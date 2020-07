A Sanremo eventi d’eccezione in location da favola, Ormea “Dal jazz alla lirica, dalla Sinfonica al cinema, manifestazioni per tutti i gusti” (Video)

Sanremo vuole lasciarsi alle spalle i mesi di emergenza, i timori e la paura per un’estate che qualcuno pensava persa. E, invece, grazie al minuzioso lavoro del Comune, degli uffici, degli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) e Silvana Ormea (Cultura) e dei consiglieri incaricati, Palazzo Bellevue ha stilato un calendario eventi ricco, di grande qualità e, soprattutto, da vivere in piena sicurezza.

Consulta il calendario manifestazioni estate 2020 cliccando QUI.

A partire da giovedì e fino a settembre inoltrato una lunga serie di manifestazioni all’insegna della musica, dell’intrattenimento, del cinema e della cultura. Dall’Orchestra Sinfonica al rock, dal jazz alla lirica, manifestazioni da vivere in location da favola come villa Ormond e villa Nobel.

L’intervista all’assessore alla Cultura, Silvana Ormea

“Un calendario importante, location prestigiose come villa Ormond e villa Nobel, Sanremo è Città della Musica e non è solo Festival - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore alla Cultura, Silvana Ormea - abbiamo la nostra prestigiosa Orchestra Sinfonica oltre agli eventi jazz, Rock in the Casbah, il Tenco Ascolta e quest’anno abbiamo inserito anche due spettacoli di lirica. Non dimentichiamo la Pigna, il cuore di Sanremo, dove ha vissuto il nostro Italo Calvino, ci saranno eventi come il cinema all’aperto e le manifestazioni ai giardini Regina Elena”.