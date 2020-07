Sanremo: servizio di controllo ieri nella 'movida', multati due locali per il mancato uso della mascherina e uno per aver servito alcolici ad un minorenne

Maxi servizio di controllo, da parte delle forze dell’ordine, ieri sera in piazza Bresca e in altre piazze del centro, per verificare il rispetto delle normative emanate da Governo, Regione e Comune per il contrasto al Covid-19 e non solo.

Si tratta di controlli che hanno portato ad alcune multe per il mancato utilizzo della mascherina per dipendenti di locali. E’ stata elevata una sanzione ad un locale anche per aver servito alcolici ad un minore, ovviamente senza aver chiesto i documenti allo stesso.

Nel corso della notte, nella parte alta della piazza sono stati segnalati anche alcuni schiamazzi di giovani che, urlando e cantando, sono stati investiti da secchiate d’acqua, arrivate da residenti esasperati per non poter dormire.

I controlli delle forze dell’ordine, per cercare di far rispettare le disposizioni anti Covid-19 proseguiranno anche questa sera e sono previsti per tutte le calde serate estive, in cui moltissimi residenti e turisti vanno in centro per qualche momento di svago.

Da sottolineare come, questa mattina, al mercato del sabato, era praticamente impossibile trovare persone senza mascherina tra i banchi. Ha portato infatti frutti importanti il serrato controllo delle pattuglie della Polizia Municipale, che imponevano l’uso dei dispositivi a tutti gli ingressi di lungomare Calvino.