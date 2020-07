Primo weekend di luglio: per ora traffico sostenuto verso le località di vacanza ma non ci sono code

E’ cominciato con traffico piuttosto sostenuto lungo tutta la tratta autostradale della A10 nel ponente ligure, il primo weekend di luglio. Nessun problema con code limitate all’area genovese mentre sulla riviera di ponente il traffico scorre regolarmente.

Qualche rallentamento alle uscite delle località di mare più note e, nelle ultime ore, anche alla barriera autostradale di Ventimiglia, per i vacanzieri diretti in Costa Azzurra. Nei giorni scorsi avevamo parlato, infatti, di buone prenotazioni negli alberghi anche per questo primo fine settimana di luglio e, non è da escludere che domani il controesodo possa creare forti rallentamenti.