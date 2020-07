La Nikrans propone il nuovo amplificatore del segnale cellulare LCD-130 GSM 2G

La Nikrans è una società specializzata nelle vendite di ripetitori mobili che ha da poco lanciato sul mercato il nuovo amplificatore del segnale cellulare LCD-130 GSM 2G. Il ripetitore è dotato delle seguenti caratteristiche: schermo LCD, che indica i parametri importanti del dispositivo, possibilità di risparmio energetico, infatti, se non lo si utilizza per un certo periodo, il dispositivo si spegne automaticamente. Inoltre, è di piccole dimensioni, leggero, dal design moderno, questo amplificatore si adatta perfettamente al design degli interni di ogni casa.

Assolutamente innocuo per la salute ed ecologico, il ripetitore è conforme agli standard di sicurezza, quindi non emette radiazioni dannose per la salute e l'ambiente. L'amplificatore utilizza la frequenza di 900 MHz e funziona con diversi operatori mobili in Italia e in Europa, come Vodafone, Tim, Wind e così via. Il Nikrans LCD-130 GSM 2G amplificatore del segnale cellulare può anche aumentare il segnale Internet 3G se la rete mobile 3G utilizza la frequenza di 900 MHz. L'area di copertura di questo booster può raggiungere i 130 m2, quindi può essere installato in case di campagna, garage, negozi, caffè e molto altro ancora.

Tutti i ripetitori del marchio Nikrans sono conformi alle certificazioni CE e RoHS prodotte in Germania. Dimostrano che l'attrezzatura è sicura e salutare per l'uomo. Prima che i ripetitori vengano messi in vendita, passano anche attraverso una serie di rigorosi test di qualità. I booster Nikrans sono prodotti in Cina, dove centinaia di specialisti tecnici professionisti sono coinvolti nella produzione di ripetitori mobili. Parte del lavoro viene eseguita manualmente e la produzione rimanente viene implementata sui macchinari più innovativi. Dopo la produzione, le merci vengono immagazzinate in aree di stoccaggio in Europa. I booster Nikrans vengono poi spediti in tutto il mondo e la consegna richiede normalmente 3-5 giorni lavorativi. La società lavora con le società di corriere più affidabili come DHL, FedEx, EMS e TNT.