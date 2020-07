L'emergenza Coronavirus in provincia di Imperia vista dalla protezione civile, Cerri "Non è ancora finita"

“E’ un lavoro molto impegnativo e non conosce tregua. - ci racconta Alessandra Cerri - Si lavora senza guardare l’orologio per aiutare le persone dando tutto quello che si può. Se per quanto riguarda l’aspetto sanitario i dati quotidiani parlano di numeri in calo, non si può dire lo stesso per gli interventi in aiuto alla popolazione”.

“Le richieste stanno calando ma arrivano ancora quotidianamente. Sono tante le persone che si sono trovate in ristrettezze economiche e ancora oggi hanno bisogno di una mano per fare la spesa sia per loro che ad esempio anche per i propri animali domestici. Ci tengo a sottolineare anche un dato positivo, in questi mesi abbiamo constatato anche la grande generosità da parte di alcune grandi ditte che lavorano con il cibo e dei supermercati della zona, hanno contribuito molto per aiutare la popolazione in un momento di grande difficoltà. Naturalmente, in questi mesi abbiamo collaborato a stretto contatto con i servizi sociali ma appare chiaro come il problema non riguardi più soltanto persone o famiglie che erano già aiutate dai comuni prima che arrivasse il Covid. Oggi aiutare la popolazione con la spesa è un problema concreto e quantomai attuale. Noi come protezione civile ci siamo ma l’emergenza non è ancora finita” - conclude Alessandra Cerri.