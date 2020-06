Per il rilancio del turismo Confesercenti, Tavolo del Turismo e Comune di Sanremo lanciano il Club di Prodotto 'Elevation' (Video)

“C’è un territorio dove l’ambiente naturale ha un carattere contrastato, in cui ad ogni angolo i colori ed i profumi sono diversi: a volte ricordano il mare, a volte le vette rocciose. La verticalità ne definisce i contorni, danzando su un sottile ed invisibile confine tra la dolcezza del Mediterraneo e l’asprezza delle Alpi Marittime”.

Da questo spunto parte l'idea di Confesercenti Imperia, Tavolo del Turismo e Comune di Sanremo, che ha creato una nuova esperienza nell'ambito turistico con la nascita del Club di Prodotto 'Elevation Club'. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Villaggio dei Fiori di Sanremo alla presenza dell'assessore al Turismo e vice sindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni, di Sergio Scibilia per Confesercenti Imperia, del presidente provinciale Confesercenti, Ino Bonello, del presidente regionale Marco Benedetti, del direttore tecnico 'Elevation Club', Stefano Scialli e dei rappresentanti del Tavolo del Turismo.

Confesercenti ha avuto la disponibilità del Tavolo del Turismo e del Comune di Sanremo in merito all'utilizzo di parte dei fondi della Tassa di Soggiorno per un Club di Prodotto dedicato all'outdoor. 'Elevation Club' raccoglierà in un unico contenitore tutte le realtà dell'outdoor, un settore molto importante nella promozione turistica specie nell'anno dell'emergenza sanitaria covid-19. Un progetto strutturato ad hoc per le famiglie, per divertirsi quando si è già in vacanza o in fase di prenotazione al momento della scelta della meta.

I soci dell’’Elevation Club’ saranno singoli soggetti, enti, associazioni ed imprese, tutti selezionati nell'ambito degli sport outdoor. Questi fornitori di servizi si affiancheranno alle strutture turistico ricettive, le attività commerciali e le imprese di servizi turistici, le quali attraverso le linee guida del club si renderanno pronte ad ospitare servire l'utenza appassionata di sport, gli amanti della natura o semplicemente chi desidera immergersi nel contesto locale scoprendo sia le bellezze naturali che la storia e la cultura dei nostri luoghi.

Ogni attività dell'ente dovrà garantire servizi specializzati e personalizzati, accompagnati dalla cura per il relax, la comodità, l'unicità e la sostenibilità: valori che sono determinanti per un club. I soci dovranno essere quindi capaci di garantire il massimo livello di assistenza e sicurezza per gli ospiti del ponente ligure.

Il club di Prodotto sarà formato da una rete di servizi sul territorio della provincia di Imperia con collegamenti e cooperazioni con esperienze simili in Piemonte e in Costa Azzurra. Verranno programmati diversi da curati i pacchetti vacanza, specializzati e con servizi completi, oltre ad attività ed esperienze singole tematiche con l'assistenza di operatori specializzati. Un sito promozionale del club comunicherà e commercializzare e servizi, raccogliendo tutti i soci, i partner privati ed istituzionali e le diverse collaborazioni. Parallelamente verrà messo in atto una operazione di comunicazione puntuale sui principali canali e social media in modo da essere costantemente aggiornati e vicino alle diverse iniziative.

Ad oggi inizia il percorso del club indicando delle aree esperienziali esclusive del nostro territorio. Sono dotate di una serie di offerte per il settore bike, escursionismo a piedi e piccole avventure in mare e sono caratterizzate da diversi livelli di difficoltà e di accessibilità oltre ad essere concepite su misura per le esigenze singole di ogni cliente. La prima di queste aree prende il via nella città di Sanremo, grazie al sostegno dell’assessorato al Turismo e al Tavolo del Turismo che hanno immediatamente creduto nel progetto. Per Sanremo è stato ideato un prodotto specifico che si chiama ‘Outdoor Family Friendly’ che si rivolge ad una fascia di pubblico ampio e diversificata. Contestualmente all'avvio, la collaborazione con la Regione Liguria, ed in particolare con l'assessore al turismo Gianni Berrino, permetterà di partecipare al progetto ‘Experience Liguria’ creato dall’agenzia regionale ‘In Liguria’, una vetrina internazionale di grande prestigio di alto valore turistico.

Cos'è un Club di Prodotto? I Club di prodotto non identificano di per sé un soggetto giuridico, ma intendono rappresentare piuttosto un' idea imprenditoriale. I Club di Prodotto sono imprese orientate al marketing, aggregazioni di operatori che svolgono attività promo-commerciale basandosi su una combinazione di prodotti e di mercati. Oggi i prodotti turistici sono sempre più specializzati ed è per questo che nascono i Club di Prodotto. Il primo territorio dove inizierà ad operare l''Elevation Club' è la città di Sanremo, grazie all'intervento dell'assessorato al turismo, che ha sostenuto e condiviso all'interno del tavolo del turismo, il progetto di Confesercenti per la promozione di attività outdoor in città.