Da Capri alla Penisola Sorrentina: consigli di viaggio

Superato il 21 giugno sul calendario possiamo ufficialmente dire che siamo entrati nel periodo estivo a tutti gli effetti. Infatti le giornate si sono allungate, il sole è sempre più presente e le temperature cominciano a salire.

Tutti questi fattori sono un mix perfetto che porta alla voglia irrefrenabile di spostarsi, visitare luoghi nuovi, godersi a pieno queste belle giornate estive. La nostra bella Italia, fortunatamente, ci offre luoghi che sono difficili da descrivere, con un'atmosfera magica, paesaggi mozzafiato e, quell'aria di libertà, di vacanze anni '60 che riesce sempre a far sognare.

È proprio il caso della magnifica penisola sorrentina, meta gettonata dagli italiani e dagli stranieri provenienti da tutto il mondo, una delle più rinomate località d'Italia, che sa offrire a chi la visita dei panorami che tolgono il fiato, un'atmosfera unica, quasi da film e un'ospitalità come poche.

La penisola sorrentina, inoltre, è molto amata anche dalle persone del luogo, che ogni anno decidono di visitarne un pezzo, non stancandosi mai di scoprire quello che il loro territorio ha da offrire.

Andiamo a scoprire qualche itinerario di viaggio per chi magari sosta nella penisola sorrentina e non vuole rinunciare ad un gita all'isola di Capri, o per chi magari da Napoli desidera andare a Capri senza però rinunciare ad una deviazione nella penisola sorrentina.

Idee di itinerario da Napoli verso Capri, con sosta nella penisola sorrentina:

Se ci troviamo nella bellissima città di Napoli non possiamo non fare un salto nell'isola di Capri. Ma se ci venisse voglia di passare prima per la penisola sorrentina?

Partendo da Napoli si può scendere ancora più verso Sud costeggiando tutto il suggestivo Golfo della città, che già da solo merita il viaggio, per poi dirigerci ancora più giù. Nel tragitto una sosta agli scavi di Pompei è sicuramente dovuta, anche dopo 100 volte che la vedrete non vi stancherà mai.

Dopodiché non vi resta che proseguire il viaggio fino ad imbattervi nel comune di Vico Equense, incredibile cittadina posta tra il golfo di Napoli, i monti Lattari e il golfo di Salerno. Una sosta dovuta, anche solo accostando la macchina ai lati della strada per ammirare il panorama che vi lascerà senza fiato.

Una volta fatte le dovute foto di rito del paesaggio non vi resta che dirigervi verso l'ultima tappa prima di prendere il traghetto per l'isola di Capri, cioè la cittadina di Sorrento. Una delle perle indiscusse della penisola sorrentina è costruita a strapiombo sulla scogliera, la quale la separa dal suo affollato porticciolo. Dopo un piccolo tour, un buon caffè in uno dei bar storici del centro, si può riprendere il viaggio alla volta di Capri.

Da Sorrento a Napoli, per poi buttarsi nel paradiso di Capri

Sorrento è meta ogni anno di migliaia di turisti, e non è raro che, trovandosi li, decidano di fare una gita nella città di Napoli, che lascia dentro, a tutti coloro che la visitano, un qualcosa, un senso di familiarità, di casa.

Napoli è una delle più belle città metropolitane d'Italia, che, grazie anche ai suoi abitanti così ospitali e solari diventa una delle mete più visitate dai turisti. Napoli non è solo ospitalità, bensì è storia, arte, cultura, panorami bellissimi e soprattutto prelibatezze culinarie che una volta assaggiate non riuscirete a farne a meno.