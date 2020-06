Le pellicole imperdibili: sei proposte da vedere su Netflix, Nowtv e Infinity

Passare una serata a casa in famiglia o con gli amici, potendo vedere un buon film, è un’occasione irrinunciabile. La scelta della pellicola è facilitata dall’ampia offerta cinematografica proposta dal piccolo schermo.

Non resta che decidere in base al genere, all’anno di produzione, alle proposte più popolari, a quelle per famiglie con bimbi, o alle pellicole pluripremiate, che si sono aggiudicate riconoscimenti prestigiosi. Grazie allo streaming on demand, soluzione sempre più apprezzata dai telespettatori che non a torto rappresenta la tv del futuro, la scelta del film è facilitata dalla presenza di cataloghi estremamente ricchi, una lunga lista film da vedere come quelli in programmazione su Netflix, Nowtv e Infinity, una soluzione che va oltre ogni possibile indecisione.

Fra i film consigliati è possibile selezionare pellicole adatte a tutti i gusti e a tutte le fasce di età, per una serata in allegria o ad alta tensione, da trascorrersi rivalutando le potenzialità di un classico d’autore o d’animazione, che tanto entusiasma grandi e piccini.

Le proposte cinematografiche del piccolo schermo

Il piccolo schermo in quanto a programmazione non ha nulla da invidiare alle sale cinematografiche. Lo si può notare lasciandosi attrarre dai tanti titoli in visione, e per saperne di più vedi qui tutti film consigliati da vedere assolutamente, scoprirai un universo apprezzabile, dall’elevata espressione artistica.

Netflix, Nowtv e Infinity : sei proposte da vedere

Considerando i migliori film da vedere abbiamo scelto per voi sei proposte targate Netflix, Nowtv e Infinity.

Con il mese di giugno la programmazione di Netflix si è arricchita di nuovi arrivi fra cui consigliamo “King Arthur - Il potere della spada”, che narra le gesta di Re Artù sino al momento della morte, e “Da 5 Bloods” l’ultima fatica di Spike Lee incentrata sulla storia di 4 veterani che ritornano in Vietnam e si mettono alla ricerca del caposquadra e di un prezioso tesoro.

Anche l’offerta di NOW TV, il servizio di streaming di Sky, può contare su titoli di spicco italiani e stranieri, degli anni 2000 così come del secolo scorso. Pellicole che hanno sbancato i botteghini come quelle di Sergio Leone e di un successo planetario come ‘C’era una volta in America’. Premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2019 arriva oggi sugli schermi di NOW TV, ‘Martin Eden’, la nuova versione cinematografica dell’omonimo romanzo di Jack London.

Il catalogo di Infinity, la tv in streaming di Mediaset, mette a disposizione una selezione di film appartenenti di diritto al grande cinema. Fra le proposte più attuali impossibile perdersi ‘Joker’ interpretato da Joaquin Phoenix che per la pellicola si è aggiudicato il Premio Oscar come Miglior attore protagonista e un film cult come ‘La grande bellezza’, che mette in scena un’immagine graffiante ma al contempo meravigliosa del nostro Paese.