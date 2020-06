Ventimiglia: è morto l'ex Sindaco Mario Blanco, aveva 81 anni ed aveva condotto la città per 9 mesi negli anni '80

E’ morto Mario Blanco, 81enne ex Sindaco di Ventimiglia. Sposato e padre di due figli era laureato in scienze politiche ed è stato primo cittadino dal 30 luglio 1985 all’aprile dell’anno successivo.

Eletto le fila della Democrazia Cristiana, Blanco si dimise dopo soli 9 mesi da Sindaco, con una lettera indirizzata ai capigruppo e al Prefetto di Imperia. Nella missiva, secondo quanto raccontano le cronache dell’epoca, Blanco aveva evidenziato che il Sindaco di una città come Ventimiglia, aveva bisogno di un primo cittadino a tempo pieno ma che le indennità erano troppo basse.

La notizia della scomparsa di Mario Blanco si è diffusa rapidamente in tutta la città ed il Sindaco, Gaetano Scullino, lo ha subito ricordato: “E’ stato per me un buon amico – ha detto – e lo ricordo anche come Amministratore della città. Sono costernato per la sua scomparsa e, io in prima persona, ma anche a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia. Abbiamo perso un grande uomo”.