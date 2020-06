Elezioni Regionali: da Sanremo Sergio Tommasini chiede l'appoggio al Sindaco Biancheri a 'Liguria Popolare' (Video)

Nel corso della presentazione della campagna elettorale per ‘Liguria Popolare’ di oggi, alla quale ha presenziato anche l’Onorevole Maurizio Lupi, l’ex candidato a Sindaco (e da qualche giorno anche ex Consigliere) Sergio Tommasini, ha lanciato un appello al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ed alla sua coalizione, per trovare l’appoggio alle prossime consultazioni regionali.

Sergio Tommasini, che è ora presidente di ‘Sanremo Popolare’, ha chiaramente parlato di una vicinanza con parte dell’attuale coalizione che sostiene il primo cittadino matuziano, chiedendone l’appoggio per le regionali di settembre: “Penso che, essendo il primo gruppo consiliare civico rappresentato dai nostri consiglieri ed essendo civici come Biancheri, chiediamo di sostenere tutti coloro che correranno per il Governatore Giovanni Toti. Biancheri oggi deve cercare una sponda chiara di quello che sarà il candidato ‘forte’ nella sua rielezione a presidente della Regione, che è Toti. In tutta la sua composizione della sua lista è importante rimarcare la civicità del nostro movimento e credo si debba avere un po’ di coraggio e superare i personalismi e le invidie che hanno fatto tanto nella nostra provincia. Dobbiamo guardare alle moderazioni ed alle competenze che porteremo anche in Regione”.

Sergio Tommasini e Alberto Biancheri sono stati avversari in campagna elettorale ma, da quello che si evince dai discorsi in Consiglio comunale non sembrate molto diversi in chiave ideologica. Anche in Consiglio ci potrà essere un avvicinamento tra voi? “Penso che, quando si superano le battaglie di campagna elettorale, quello che rimane è l’importanza della città. Sia Biancheri che io puntiamo al bene di Sanremo e, quando la pratica è giusta la si può criticare e migliorare. Però bisogna migliorare la città insieme perché è quello che vogliono i cittadini ed quello che dobbiamo fare come politici”.