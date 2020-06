Camporosso: auto francese distrutta stanotte da un incendio in piazza Pertini, si indaga sulle cause (Foto)

Una Bmw con targa francese è andata completamente distrutta da un incendio, questa notte poco dopo le 3 in piazza Sandro Pertini a Camporosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno spento le fiamme che si sarebbero potute propagare anche alle auto parcheggiate vicino se i residenti non le avessero prontamente spostate.

Ora i Carabinieri svolgeranno le indagini del caso per risalire alle cause del rogo. Al momento sembra che le cause possano risalire ad un corto circuito.