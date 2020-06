Cosio d'Arroscia: domani lavori sulla rete elettrica per l'arrivo della fibra ottica

Domani, venerdì 19 giugno, prenderanno il via gli interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico nel comune di Cosio di Arroscia. Lo ha comunicato E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica su linee ed impianti, attraverso adeguamenti strutturali dell’infrastruttura elettrica, e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle 8:30 alle 16:00.



"Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. - spiegano dalla società del servizio elettrico - Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



"Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica" - concludono.