Paura a Triora, crolla il tetto di una casa abbandonata. Sul posto i vigili del fuoco

Paura a Triora, dove in serata è crollato il tetto di un'abitazione che si trova in via Poggio, in pieno centro storico, poco al di sotto della statua della Madonna di Lourdes. Il tetto è crollato su se stesso provocando un forte boato.



Fortunatamente la casa era abbandonata da anni, e già attenzionata, come ha spiegato il sindaco Massimo Di Fazio giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco. Al momento del crollo nessuna persona era nelle vicinanze dell'immobile e nessun'altra abitazione ha subito danni.