Sanremo: passa in giunta la delibera ‘Spazio Aperto’ per ampliare lo spazio dei dehors, già 50 le domande arrivate in Comune

È passata oggi in giunta la tanto attesa delibera chiamata ‘Spazio Aperto’ che permetterà ai locali di Sanremo un ampliamento dei dehors dal 50 al 100% dello spazio attuale. Un’iniziativa dell’amministrazione per andare incontro ai molti gestori che stanno cercando di ripartire dopo tre mesi di chiusura forzata. Il sindaco Alberto Biancheri di recente aveva proposto un passaggio in giunta al più presto e così è stato oggi.

Intanto in Comune sono già arrivate una cinquantina di domande tra locali che chiedono l’ampliamento dei dehors e altri che, come consentito dalla delibera, hanno fatto domanda per la pedonalizzazione delle strade. Nel dettaglio le richieste di pedonalizzazione riguardano: Bussana mare, via Ruffini, porto vecchio, corso Inglesi lato Casinò, piazza Bresca e corso Mombello (lato ponente parte inferiore della strada). Per piazza Bresca il discorso è a sé: la piazza, infatti, è già pedonale ma verrà predisposto un progetto integrato con tutti gli esercenti per l’allargamento degli spazi.

Grazie alla delibera ‘Spazio Aperto’ i locali potranno avere maggiore spazio sia per rispettare le norme di distanziamento che per ospitare qualche cliente in più in modo da far girare di nuovo la cassa dopo settimane di blocco. Anche questo è ripartenza.