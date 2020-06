Sanremo: al via distribuzione delle ‘mascherine di comunità’ da destinare alla popolazione

Prenderà il via nei prossimi giorni la distribuzione delle ‘mascherine di comunità’ consegnate dalla Regione Liguria al Comune di Sanremo, così come stabilito dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, dott. Arcuri.

Si tratta di ‘mascherine di comunità’, che non sono cioè dispositivi medici né DPI (ai sensi dell’art. 16, comma 2 D.L. 18/2020), da destinare alla popolazione.

La Protezione civile del Comune di Sanremo provvederà a distribuirle agli uffici comunali e pubblici, alle case di riposo, alle scuole estive, alle chiese, alle forze dell’ordine, ecc, per gli utenti che frequentano tali luoghi.

Dalla prossima settimana, i cittadini interessati a ricevere le ‘mascherine di comunità’ potranno recarsi al COC (Centro Operativo Comunale) del Palafiori di corso Garibaldi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

La distribuzione terminerà il 31 luglio.