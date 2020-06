Diano Marina: slitta a giovedì l'apertura del Bowling, poi tutti i giorni il divertimento sarà assicurato

La riapertura del Bowling di Diano slitta di quattro giorni. In seguito a quanto disposto dall’ordinanza regionale del 12 giugno scorso in riguardo ad alcune attività tra le quali le sale da gioco, la direzione del centro divertimenti con sede a Diano Castello ha deciso, in extremis, di attendere sino a venerdì prossimo, nonostante in Italia altri bowling siano già ripartiti.

Da venerdì e tutti i giorni, il Bowling di Diano riaprirà finalmente le porte del divertimento, nei consueti orari serali (dalle 20). Insieme alla sala bowling, riapriranno il bar (tradizionale ritrovo per seguire il calcio in pay-tv su maxischermo) con servizio anche in terrazza, la rinnovata pista (10 buche) da minigolf, la sala giochi e sarà inoltre possibile giocare a biliardo e ping-pong.

Tutto questo osservando le norme generali anti Covid-19 (obbligo di indossare la mascherina e distanziamento interpersonale di almeno un metro) e con l’assistenza del personale che si occuperà della sanificazione dell’attrezzatura e dei macchinari ad ogni fine turno. Ad esclusione dei nuclei familiari, ciascuna pista da bowling potrà essere occupata da un massimo di tre giocatori. Salvo nuovi aggiornamenti, queste disposizioni hanno validità sino al 14 luglio.

Il centro aprirà anche di pomeriggio, ma solo in caso di brutto tempo, nei weekend e, in estate, nei feriali. Nel mese di agosto, se le condizioni lo permetteranno, potrebbe svolgersi la decima edizione dell'ormai tradizionale contest ‘Miss Bowling’.