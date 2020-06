Attualità |

I mozziconi possono essere equiparati alle mascherine gettate a terra? La riflessione a '2 ciapetti con Federico' con Barbara Blengino

"Come le mascherine, anche i mozziconi sono stati a stretto contatto con la bocca - ha detto Barbara Blengino - quindi ritengo che siano altrettanto pericolosi, se non addirittura di più". Per l'abbandono di DPI l'ordinanza della Regione Liguria prevede sanzioni da 300 a 3000 euro.

Se una mascherina abbandonata può essere veicolo di Coronavirus, essendo stata a contatto con la bocca, si può fare un ragionamento analogo anche per i mozziconi gettati a terra? E' stato questo l'interrogativo, ma anche un po' la provocazione, lanciata in occasione di '2 ciapetti con Federico'. Ospite in video collegamento Barbara Blengino de "I Deplasticati". "E' assolutamente vero - ha detto - per esempio anche nei film vediamo che i mozziconi lasciati sul luogo del delitto vengano analizzati per ricavarne il DNA, proprio perchè c'è la presenza di saliva. Come le mascherine, anche i mozziconi sono stati a stretto contatto con la bocca, quindi ritengo che siano altrettanto pericolosi, se non addirittura di più". L'abbandono di DPI (mascherine, guanti, ecc) è considerato un'aggravante igienico sanitaria ad un problema ambientale, tanto da essere oggetto di specifiche ordinanze (quella della Regione Liguria è stata firmata il 16 Maggio) che prevedono sanzioni tra i 300 ed i 3000 euro. Durante l'intervista si è poi parlato del senso di responsabilità delle persone e delle prossime iniziative de "I Deplasticati". Guarda il video integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.