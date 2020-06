Bordighera: per acquisto mezzo di soccorso, al via campagna raccolta fondi della CRI locale rivolta ai cittadini

Una grande iniziativa per raccogliere fondi, viene lanciata dalla Croce Rossa di Bordighera.

Il vulcanico Presidente Palmero ha predisposto una lettera per ogni famiglia bordigotta, al fine di raccogliere offerte per l'acquisto di una nuova Ambulanza e attrezzature sanitarie (QUI). Sulla scia della raccolta lanciata 25 anni fa, per costruire la Sede ubicata nel piazzale antistante l'Ospedale S.Charles, il Presidente spedirà 5200 lettere ai suoi Concittadini.

Dice Palmero: “È una proposta a chi vede e giudica ciò che facciamo quotidianamente a favore dei più deboli. Gli Ospedali di riferimento per noi sono a Imperia, Pietra Ligure, Genova.

Le nostre ambulanze percorrono migliaia di chilometri ogni anno e in poco tempo superano i livelli standard di riferimento. Ultimamente abbiamo sostituito alcuni motori ma ora dobbiamo integrare il parco ambulanze per viaggi a lungo raggio.

Purtroppo, contrariamente a quanto molti pensano, non riceviamo alcuna sovvenzione dal Comitato Centrale e dobbiamo gestirci in tutto e per tutto autonomamente.



I versamenti potranno essere effettuati:

- BANCA PASSADORE di Bordighera - IBAN IT330333248960000001912240;

- tramite bollettino c/c postale allegato;

- presso la Sede di via Aureli a. (area ospedaliera)