Sanremo: cessione ramo acquedotto Amaie, Tommasini su Ireti "Pretese infondate, non possiamo rimanere in silenzio"

"Sono sorpreso dell'uscita pubblica di Ireti sulla vicenda Rivieracqua. Vicenda che ha visto un acceso dibattito durante il penultimo Consiglio Comunale dove peraltro veniva impostata la cessione del ramo idrico di Amaie verso Rivieracqua in regime di affitto di ramo d'azienda".

Così Sergio Tommasini, consigliere comunale e capogruppo di Liguria Popolare a Sanremo, sugli interventi di Ireti in merito alla cessione del ramo acquedotto di Amaie a Rivieracqua. Tommasini auspica che questa pratica rientri nella normale trattazione amministrativa e il Commissario Straordinario della Regione possa tracciare il percorso per finalizzare positivamente la vicenda.

"Abbiamo appreso dai giornali l'entrata a gamba tesa di Ireti che "diffida" l'Amaie dalla cessione del ramo di acquedotto. L'Amaie avrà modo di replicare in modo puntuale ma non possiamo rimanere in silenzio di fronte alle pretese infondate di Ireti. Azionista di Amat e Aiga, a loro volta cessate per legge" - spiega Tommasini.



"Ritengo inopportuna l'interferenza in questa complessa vicenda ed è altresì inopportuno che un soggetto privato cessato per legge, in gestione senza averne titolo, e recentemente pure diffidato per questo motivo, si preoccupi di vicende collegate ad una partecipata del Comune di Sanremo totalmente pubblica" - conclude il rappresentante di Liguria Popolare.