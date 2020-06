Coronavirus: positivi sempre in calo in Liguria, scendono oggi anche nella nostra provincia dove crescono i pazienti a casa

Nuovamente in calo, anche oggi, il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria: quest'oggi si arriva a quota 2.086, ovvero 81 in meno di ieri. In provincia di Imperia si torna a calare dopo il segno più di ieri: oggi i positivi sono 227, ovvero uno in meno rispetto a ieri. Salgono a 1.514 i morti dall'inizio della pandemia, due nelle ultime 24 ore.

Calano anche gli asintomatici monitorati, 1.980 su scala regionale (-77) mentre chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 106 pazienti, 4 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, si attesta a 6.269 pazienti, 86 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 143 (+3).

Nessun morto viene segnalato nella nostra provincia nelle ultime 24 ore mentre sono due i decessi segnalati a Genova Villa Scassi: un uomo di 59 anni ed una donna di 99. Due morti anche al San Martino di Genova, una donna 78 ed un uomo di 82 anni.

E' in lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati sono 106 (4 in meno rispetto a ieri), 3 dei quali in terapia intensiva. Cresce invece il numero di pazienti in sorveglianza attiva, oggi 467 (20 in più di ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 124.320 (1.666 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 227 (-1)

Savona 318

Genova 1.477

La Spezia 62

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 17 (1 in terapia intensiva) -2

Asl 2 - 34 (1 in terapia intensiva) +3

San Martino - 10 (1 in terapia intensiva) -1

Galliera - 8 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 3 - 24 (nessuno in terapia intensiva) -3

Asl 4 - 5 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 85 (+23)

Asl 2 - 106

Asl 3 - 173

Asl 4 - 49

Asl 5 - 54