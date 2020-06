Spesa & Spesa: creare il tuo e-shop on line è facilissimo!

Crea il tuo e-shop online in pochi minuti e con pochissimi click!

Acquistare prodotti attraverso internet negli USA e in numerose nazioni europee è uno standard acquisito e consolidato ormai da quasi una ventina d’anni. Con l’avvento del Terzo Millennio i numeri delle persone abituati a riempire il proprio carrello attraverso lo schermo di un computer ha iniziato a salire esponenzialmente. In Italia, invece, è dovuta arrivare addirittura un’epidemia per sradicare un po’ le vecchie abitudini legate alla “bottega” e far familiarizzare tutte le fasce di età con lo shopping on line.

Se avete un’azienda, un’attività commerciale, un catalogo di prodotti da vendere e avete capito che internet non è più solo il futuro, ma ormai è diventato il presente, potete rivolgervi a Spesa & Spesa.

Sono già oltre 150 le attività che hanno scelto Spesa & Spesa per promuovere i loro articoli.

Nessun costo di attivazione, nessun canone e il vostro e-shop potrà essere inserito sul vostro sito internet, sulla vostra pagina Facebook o addirittura diramato alla clientela attraverso Whatsapp.

Mentre la Liguria si prepara a riaprire le sue porte al turismo, ma al tempo stesso sono ancora tante le regole di distanziamento e di contenimento da seguire, un’ottima via può essere il take-away. Sono sempre di più, infatti, le attività di somministrazione che scelgono questa strada.

Spesa & Spesa, con pochi semplici click, vi spiana la strada: puoi ricevere gli ordini sul tuo smartphone in tempo reale e senza limiti di orario, organizzare il programma delle consegne, avere sempre sotto mani i dati dei tuoi clienti per recapitare a domicilio il menù richiesto in modo veloce e preciso ma anche per la consegna al cliente attraverso il tuo punto vendita. Scopri anche tu Spesa & Spesa e vedrai che le funzioni e le possibilità di personalizzazione del sistema in base alle tue esigenze sono quasi illimitate.

Per il tuo negozio, per il tuo ristorante… Per il tuo futuro: con Spesa & Spesa il domani è già adesso.

Se vuoi saperne di più scrivi una e-mail a: spesaespesa.liguria@yahoo.com