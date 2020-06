Ventimiglia: proteste in vista per la ripartenza del mercato, "Non monteremo i banchi se il sindaco non troverà una soluzione"

Domani si prospetta una ripartenza burrascosa per il Mercato del venerdì di Ventimiglia. Gabriele Ogliaro, rappresentante provinciale di AVAL, associazione Venditori Ambulanti Liguri (Confartigianato), si è fatto portavoce del malumore di 27 commercianti per lo spostamento dei loro banchi su via Vittorio Veneto.

“Questa mattina alle 12.23 non era ancora arrivata una singola PEC da parte del Comune per comunicarci lo spostamento di questi banchi. E’ inconcepibile. Non siamo stati nemmeno contattati dall’amministrazione comunale quando ha preso questa decisione. Ci saremmo opposti" - denuncia Ogliaro.



"Io come altri ambulanti saremo spostati in via Vittorio Veneto e l’ho saputo solo attraverso il ‘tam tam’ tra colleghi. Ci hanno spostato perchè non ci sarebbe abbastanza spazio tra le corsie. Domani vedremo. Ad oggi la realtà è che ci hanno messo in una zona completamente decentrata e ben lontana dal resto del giro del mercato. Non monteremo i banchi a meno che il sindaco non venga e ci trovi una soluzione da applicare già dal prossimo mercato perchè così non si può andare avanti” - conclude Ogliaro.