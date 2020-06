Ventimiglia: gli 'Amici dei Disabili' accettano di entrare le cariche nella Commissione PEBA

L’associazione ‘Amici dei Disabili’ di Ventimiglia ha chiesto di convocare quanto prima, in tutta sicurezza, la sessione di insediamento della Commissione PEBA.

“Chiediamo un incontro – scrive l’associazione - per riprendere il lavoro fatto senza ulteriori ritardi e per poter esporre all’Amministrazione, nuove proposte per il futuro con il massimo spirito di collaborazione al fine di migliorare la vivibilità della nostra città. Considerata l’esperienza acquista in ambito di barriere architettoniche all’interno della ‘Consulta Handicap’ ed alla luce degli ultimi avvenimenti relativi alla disabilità, abbiamo rivalutato la decisione del 13 marzo scorso, con il quale indicavamo di voler ritirare la nostra disponibilità di restare all’interno della Commissione PEBA”.

“Nell’interesse di tutta la cittadinanza ed in particolare dei cittadini disabili, di quelli con parenti disabili – terminano - dei turisti e visitatori disabili, loro accompagnatori e quindi in generale della vasta platea coinvolta, accettiamo le cariche per Ernesto Basso e Saverio Di Bari all’interno della Commissione PEBA”.