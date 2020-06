Lutto nel mondo della musica internazionale. È morto a 53 anni Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo, gruppo molto conosciuto anche nel nostro Paese per via di molte collaborazioni con artisti com Jovanotti, Moda e Niccolò Fabi.

Nel 2010 Pau Donés aveva anche partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Fabrizio Moro per il brano “Non è una canzone”.

In Italia gli Jarabe de Palo erano conosciuti per brani di grande successo come “Depende”, “La Flaca” e “Bonito”.