Doppio intervento, nella notte, per i Vigili del Fuoco di Sanremo. Verso le 22 di ieri sera sono dovuti intervenire ad Ospedaletti, per tagliare il ramo di un pino che rischiava di cadere su un dehors sottostante, in corso Regina Margherita.

Poco dopo, invece, hanno spento il principio di incendio avvenuto in un box di via Duca degli Abruzzi a Sanremo. Il pronto intervento dei pompieri matuziani ha evitato che il rogo si espandesse ed ha contenuto i danni.