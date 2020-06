Ospedaletti: ecco come sarà disciplinata la stagione balneare sulle spiagge che terminerà il 30 settembre

Con una apposita ordinanza il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha emesso una serie di disposizioni per disciplinare la stagione balneare, che è iniziata il 3 e terminerà il 30 settembre.

Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive dovranno essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

In tema di disposizioni anti Covid-19, per evitare assembramenti di persone, è vietato:

- praticare, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo antistante l'arenile, attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

- installare giochi e/o attrezzature per bambini;

- posizionare nello specchio acqueo antistante l'arenile piattaforme di sosta per bagnanti;

- organizzare manifestazioni che possano creare assembramenti

- stazionare sulla battigia;

- portare i cani ad eccezione di quella dedicata agli animali domestici (tra l'argine sinistro della foce del Rio Carrubo e l'area verde recintata). E' consentito l'accesso dei cani adibiti a salvataggio, vigilanza pubblica o di aiuto alle persone diversamente abili;

- vietato anche utilizzare saponi o shampoo.

I concessionari e gestori degli stabili dovranno:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli stranieri;

- far accompagnare i clienti all'ombrellone da personale adeguatamente preparato (steward) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

- rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti della struttura balneare;

- privilegiare l'accesso alle strutture balneari tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

- impedire l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;

- il personale presente alla postazione dedicata alla cassa dovrà indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. Obbligo che decade se la postazione è dotata di una barriera fisica;

- favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Dovranno anche essere riorganizzati gli spazi, per garantire l'accesso alla struttura in modo ordinato, per evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Dovrà anche essere garantita una distanza di almeno un metro e mezzo tra lettini e sedie a sdraio, quando non posizionate sotto l’ombrellone.

Sarà obbligo dei gestori effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici), comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. Dovrà essere effettuata la disinfezione delle attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni) ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Entro il 15 giugno sulle spiagge libere verrà posizionata la cartellonistica, anche in lingue straniere, per fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sulle prescrizioni comportamentali impartite dal Comune.