Il parco commerciale di Taggia vicino alle scuole: giovedì e venerdì cerimonia di premiazione in sicurezza

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno, a Taggia, si terrà la cerimonia di "Premia Scuola". Si tratta dell’iniziativa promossa da Parco Commerciale di regione Doneghe a beneficio delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, paritarie e statali, della provincia di Imperia e oltre.



Grazie a un sistema collettivo di raccolta degli scontrini degli acquisti effettuati presso i punti vendita del Parco, classi e interi istituti del territorio hanno partecipato per ricevere in premio gratuitamente attrezzature informatiche e materiale didattico. In origine la cerimonia finale di "Premia Scuola" si sarebbe dovuta svolgere proprio nello spazio di Parco Taggia a marzo 2020, con un grande evento composto da due fasi: la consegna di kit didattici a classi, gruppi di classi e istituti che avessero raccolto il maggior numero di scontrini e l’estrazione per la vincita di dieci speciali premi tecnologici tra i quali stampanti laser, proiettori e lavagne digitali.

A causa dell'emergenza Covid-19, l’evento è stato inizialmente posticipato e ora ripristinato in parte sui social, con una diretta sulla pagina Facebook del Parco Taggia. La prima fase della premiazione, infatti – quella della distribuzione dei kit scuola - avverrà presso gli spazi del Parco Commerciale Taggia tra giovedì 11 giugno (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00) e venerdì 12 giugno (dalle 9.30 alle 12.30).

"La procedura avverrà rispettando le normative ministeriali: tutti i referenti degli istituti che hanno partecipato all’iniziativa verranno contattati preventivamente al telefono e dovranno essere muniti di un modulo di autorizzazione e un documento, oltre a presentarsi da soli per evitare code e assembramenti. - spiegano i promotori dell'iniziativa - La seconda fase, invece – quella dell’estrazione dei premi speciali – verrà eseguita tramite diretta sulla pagina Facebook del Parco Commerciale, che avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 17.00 (facebook.com/parcotaggia)".



"I partecipanti potranno confermare la presenza con un commento e aggiudicarsi un buono premio che consentirà loro di ritirare in seguito il materiale tecnologico nei punti vendita del Parco. - concludono - Sfruttando l’opportunità di usufruire delle piattaforme social, Parco Commerciale Taggia sarà in grado di concludere l’iniziativa prima della fine dell’attuale anno scolastico, così da consentire a studenti, docenti e genitori di vedere premiata l’unione e la costanza dimostrate durante la partecipazione alla fase di raccolta di Premia Scuola".