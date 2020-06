Trasporti, dal 14 giugno in Liguria circolerà l'80% dei treni. Ieri l'incontro tra regione e pendolari

Dal 14 giugno la circolazione dei treni in Liguria aumenterà fino a quasi l'80%. È una delle novità emerse ieri dal tavolo tecnico a cui hanno preso parte la regione e i comitati dei pendolari del ponente ligure. Quello sulla circolazione ferroviaria è uno dei nodi attorno al quale si gioca la ripartenza nella fase due, avviata il 4 maggio, e della fase tre, partita nei giorni scorsi con il via libera allo spostamento tra le regioni.



Con fabbriche e aziende che riaprono, i pendolari sono tornati a viaggiare a bordo dei treni con la conseguente richiesta che vengano rimessi in moto i convogli soppressi durante il lockdown, quando Trenitalia aveva fermato oltre il 50% delle corse in regione. A questo proposito, a ponente dovrebbero tornare a viaggiare i treni Thello – tra i primi a fermarsi - e gli intercity 655 (il primo del mattino) e 690 (ultimo della giornata).



Durante l'incontro si è parlato anche del tema sanificazione degli impianti di aria condizionata, che sarà effettuata secondo i protocolli previsti dall'Istituto Superiore di Sanità. Irrisolto invece il tema delle sanzioni per chi sale sul treno senza indossare la mascherina. L'uso dei dpi è infatti obbligatorio, ma non il personale di Trenitalia non è abilitato a farlo rispettare. Per questo i pendolari, nel corso della riunione, hanno ribadito la necessità di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine alle stazioni.



Tra le novità per un ritorno alla normalità, nei prossimi giorni dovrebbe tornare acquistabile online la carta 'Tutto Treno', mentre per rimborsi e voucher bisognerà attendere l'approvazione definitiva del DL rilancio.