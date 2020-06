Bordighera: più spazio ai commercianti, da questa sera e per tutti i weekend chiusa al traffico corso Italia

L'Amministrazione comunale di Bordighera ha deciso di chiudere al traffico corso Italia nei weekend del mese di giugno. Si tratta di una scelta per supportare le attività commerciali, consentendo loro occupazioni di suolo pubblico supplementari.

Da questo pomeriggio al 29 giugno (salvo eventuali proroghe), nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, sarà istituito in corso Italia il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata, dalle 18 di ogni venerdì, alle 8 del lunedì successivo. Su corso Italia potranno transitare solo i mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana.

I proprietari di garage, ma anche i taxi potranno entrare o uscire dal tratto chiuso, percorrendo via Canova in entrambi i sensi di marcia, ad una velocità massima di 10 Km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni. Eventuali occupazioni occasionali del suolo pubblico dovranno comunque essere autorizzate e rispettare una corsia di emergenza di almeno metri 3 di larghezza con obbligo di delimitazione della corsia.