La Gioielleria Gt Gold vi aspetta per le vostre scelte preziose che potrete fare in assoluta sicurezza

Impegno e professionalità sono i sinonimi che caratterizzano la Gioielleria Gt Gold di via Cavour, 45/A (vicino il semaforo della stazione) a Ventimiglia. In questi lunghi mesi, in cui l'emergenza sanitaria ha imposto una battuta d’arresto a tutte le attività, anche la Gioielleria Gt Gold ha dovuto fare i conti con il periodo di confinamento, ma adesso è tempo di ripartenza. Il locale è stato igienizzato secondo le norme sanitarie del momento contro il Covid-19. Il cliente può tranquillamente dedicarsi all'acquisto di qualsiasi tipo di gioiello prezioso, in un ambiente sicuro e rilassante, spaziando dai diamanti agli orologi, dai rubini ai zaffiri, dalle collane ai bracciali, agli anelli con pietre preziose e così via, che rappresentano sempre il regalo perfetto.

Ricordiamo che tutti i gioielli sono selezionati secondo i più severi controlli di qualità per assicurare al cliente l'eccellente qualità del prodotto. Se poi desiderate scambiare il vostro oro con un altro oggetto prezioso, vi verrà proposta la migliore quotazione!

Super offerta di inizio giugno sia per l'acquisto che per la vendita e gioielli a prezzi di realizzo!

Per ulteriori informazioni:

Gt Gold S.r.l.

Via Cavour, 45/A (vicino il semaforo della stazione) - Ventimiglia

Telefono: 0184 351159