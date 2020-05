Opportunità di smart investing: il forex trading

Il coronavirus, come ben si può percepire, ha letteralmente messo in ginocchio l’economia italiana e mondiale.

D’altro canto, la situazione ha impossibilitato la maggior parte degli italiani ad andare a lavoro, in merito alle misure di sicurezza che il Governo ha deciso di adottare.

C’è da dire che coloro i quali sono riusciti a proseguire la loro routine lavorativa, lo hanno fatto operando con lo smart working. Studenti, professori e altri professionisti hanno continuano ad esercitare le loro attività, in una situazione di distanza collettiva ridimensionata dal computer, cellulare o qualsiasi altro dispositivo capace di svolgere tali funzioni.

Tra le tante attività che ci permettono di adoperare dal salotto di casa propria, c’è sicuramente il trading online, in particolare il forex trading.

Ma come funziona il forex trading ?

Cos’è il Forex trading?

Il forex trading è una pratica volta alla vera e propria compravendita. In particolare, il forex è il mercato più grande al mondo dove si scambiano valute per ricavarne profitto.

In passato questa pratica era utilizzata solamente dai grossi gruppi finanziari, ma con l’avvento del forex trading anche i piccoli investitori hanno potuto dedicarsi a quest’attività con l’obiettivo di ricavarne profitti cospicui.

Tutto questo è particolarmente utile nel periodo che noi cittadini italiani e del mondo stiamo attraversando. In primis può essere sfruttato dai tanti rimasti senza un impegno e, di conseguenza, di un salario; ma è aperto comunque a quanti vorrebbero affacciarsi in questo nuovo mondo del forex trading.

Basterà semplicemente accendere il proprio computer o smartphone e registrarsi presso le piattaforme più vantaggiose e che presentano un’offerta allettante.

Ma cos’è, in termini semplici, il forex?

Forex Market: il maggiore mercato al mondo

La parola forex, che sta per Foreign Exchange, altro non è che un mercato che funziona con una modalità molto semplice, che ragiona in termini di coppie di valute, come ad esempio (EUR/CNY) sta ad indicare il cambio euro – renminbi cinese.

Possiamo paragonare il forex trading agli investimenti in azioni o in titoli di stato, in quanto si acquista una valuta per poi rivenderla.

Nelle operazioni di trading entra in gioco la figura del broker, il quale mette a disposizione degli utenti una piattaforma che vanta innumerevoli titoli, nel caso del forex trading di valute, da acquistare e rivendere nel momento che sembra più conveniente.

Ovviamente il tasso di cambio soffre dell’influenza di diversi settori che andranno poi tenuti sott’occhio da quanti decidano di prendere questa strada, come ad esempio la situazione economica e politica delle diverse nazioni o qualsiasi altro evento che possa far salire o abbassare il valore della valuta.

Tra i tanti broker che permettono di operare con il forex trading, la più nota è sicuramente eToro. Il famigerato colosso cipriota vanta un numero di utenti che si aggira intorno ai 9 milioni e si propone come un leader del settore.

Inoltre, permette agli utenti di investire con il Copy Trading: un servizio che consente letteralmente di copiare gli investimenti effettuati da altre persone. Degno di menzione specie per i traders alle prime armi.

Più passa il tempo e più riusciamo a constatare quanto, sia il forex trading, sia il più comune trading online riescano ad attrarre un numero sempre maggiore di utenti.

Sono in molti, infatti, coloro che si inoltrano in questo campo. D’altronde, molti broker forniscono anche dei manuali completamente gratuiti in versione eBook dove sono elencate le pratiche e le operazioni più comuni da effettuare se si opera nel forex trading.

In alternativa vi sono diversi siti web, come quello citato a inizio articolo, che analizzano in maniera molto minuziosa, come svolgere i primi passi in questo mondo infinito.

Potrebbe essere anche un metodo per combattere la noia, ma è sicuramente un argomento che merita notevole attenzione e gli strumenti adatti con cui operare.