Cadono alcuni calcinacci da palazzo Borea D’Olmo, storica costruzione di via Matteotti a Sanremo e devono intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un cornicione.

E’ avvenuto questa mattina poco prima delle 12.30 e, fortunatamente, la caduta dei pezzi di cemento non ha provocato feriti. Sul posto anche la Polizia Municipale.

(Foto di Tonino Bonomo)