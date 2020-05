La Provincia di Imperia e 15 comuni puntano sul green con stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Sono 15 i comuni della Provincia di Imperia che stanno scegliendo di investire sulla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici. C'è chi potrebbe aspettarsi grandi città, invece, nell'elenco troviamo soprattutto borghi e poche cittadine costiere.

A livello locale la Provincia di Imperia, coordinerà e supervisionerà lo svolgimento del "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria”. Un progetto che prevede un importo complessivo di Euro 1.856.215,02 di cui Euro 871.619,07 prevenienti dal Fondo Ministero Infrastrutture e Trasporti ed Euro 984.595,95 quale cofinanziamento posto a carico dei soggetti attuatori, pubblici e privati, che hanno confermato la loro adesione. A livello regionale, l'iter viene seguito da Infrastrutture Recupero Energia (I.R.E) S.p.A., società in house di Regione Liguria.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici dovranno arrivare entro fine anno a: Badalucco, Bajardo, Bordighera, Castelvittorio, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pieve di Teco, Ranzo, San Lorenzo, Seborga, Triora, Vallebona, Vallecrosia e Vasia. Il programma è nato a fine 2018 ma soltanto ora sembra essersi concretizzato, soprattutto a fronte della scadenza di dicembre 2020, oltre questo termine i comuni perderanno il finanziamento.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario indire una manifestazione di interesse per l'assegnazione del progetto. Sarà la Provincia a indire il bando per conto dei Comuni, oltre a determinare l'assegnazione dell'incarico, nel rispetto generale di un equilibrio fra investimento e risparmio.