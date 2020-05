Il presidente della Regione Toti elogia le decisioni prese dal Sindaco di Sanremo sulla riapertura delle spiagge

“Ho visto che Sanremo ha deciso per un sistema semplice nella gestione delle spiagge anche pubbliche ed allargando quella delle ‘libere attrezzate’. Secondo me si sta preparando bene alla stagione che verrà e spero che anche gli altri comuni seguano l’esempio di Sanremo ed aprano con le regole dettate dai tecnici del settore sanitario”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, commentando la decisione del Sindaco matuziano, Alberto Biancheri, per la riapertura delle spiagge. Una decisione considerata molto positiva e che potrebbe essere foriera di un seguito da parte di altri primi cittadini liguri.

Toti ha fatto anche un passaggio sulla ‘Movida’ e su quanto accaduto nel fine settimana, sia in provincia di Imperia che nel resto della regione: “Non voglio fare lo scandalizzato e comprendo che i giovani, dopo tre mesi in casa abbiano voglia di vita, di amici e di una ventata di libertà. Se apriamo i locali è giusto che la gente li frequenti ma bisogna farlo con attenzione e misura, senza accalcarsi in modo sguaiato. Non si può fare un controllo ‘poliziesco’ ma ho fatto un giro a Genova ed ho parlato con giovani ed agenti. Ho visto che alcuni locali hanno messo degli steward pronti ad intervenire e penso che anche altri Sindaci dovrebbero incentivare a farlo. Magari intervenendo di persona. C’è bisogno di un impegno massimo di tutti noi per la ripartenza”.

Nel corso delle prossime ore, infatti, sono previsti incontri tra gli esercenti dei locali con le forze dell’ordine e le Amministrazioni per trovare una formula accettabile per tutti e che possa garantire il lavoro di bar e ristoranti ma anche la prevenzione di un eventuale nuovo contagio.