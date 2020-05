Arma di Taggia: transito vietato per sanificazione scale, la viva protesta di una lettrice

"Gentile redazione,

Dopo una pandemia, dopo ripetute segnalazioni della sporcizia nelle scale condominiali di un edificio di via Cornice è stato affisso un avviso: lunedì 26 si effettuerà la sanificazione e dalle 20.00 alla mattina seguente non si può transitare. Noi abitiamo ai piani superiori, saremo praticamente sequestrati in casa, e questo non per la nostra sicurezza, ma per non aver chiuso anche temporaneamente le scale, potendo passare per una strada laterale più comoda perche priva di barriere, già utilizzata da molti per non fare un piano a piedi.

È stata chiusa una nazione mentre queste scale sono state usate nonostante siano strette e non consentano il distanziamento. Anzi, in molti usavano questi spazi per uscire e passeggiare perche qui vige la legge che nel privato si può fare quel che si vuole. Mi chiedo quando finirà questa assurda situazione, che è un insulto alla normalità ed all'intelligenza, uscendo da ogni logica.

Carmen".