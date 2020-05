Ospedaletti: termina con grande partecipazione dei commercianti la prima serie di incontri con l'Amministrazione

La prima serie di incontri programmati dall'Amministrazione Comunale di Ospedaletti con i rappresentanti del commercio è terminata con grandissima partecipazione e apprezzamento generale per l'iniziativa. La serie terminerà nei prossimi giorni con gli artigiani e le agenzie immobiliari.

Sono stati individuati alcuni punti fondamentali: agevolazioni sulla Tari che verrà ridotta dal 30 al 50%, agevolazioni sulla Tosap che subirà una riduzione del 50%, aumento delle superfici destinate ai dehor.

Verrà inoltre concessa, ai gestori di stabilimenti balneari, la possibilità di dedicare altre aree, oltre a quelle canoniche, al servizio di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande, come ad esempio direttamente sotto gli ombrelloni.

E’ stato previsto, sul territorio comunale, un intervento massiccio per la lotta al cinghiale come richiesto a gran voce da tutta la categoria floro-agricola. Al proposito ieri si è svolta una riunione con le Guardie Venatorie Regionali e i floricoltori per definire interventi e strategie da adottare. Oggi è in programma un incontro con l'artigiano incaricato dal Comune a realizzare immediatamente quattro gabbie che verranno gestite dalle Guardie Venatorie pur restando di proprietà comunale. Altre iniziative potranno essere discusse se necessario.

Nel corso degli incontri con i gestori di bar e ristoranti è stata studiata una particolare disposizione dei tavoli che nel rispetto del distanziamento consente una ridotta riduzione dei posti disponibili per la clientela, rispetto al passato, pari al 25%.