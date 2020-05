Le voci della ripartenza a Sanremo: dopo oltre due mesi il cuore della Città dei Fiori torna a fare 'rumore' (Video)

Le immagini da via Matteotti

Era il 10 marzo scorso quando pubblicavamo le prime immagini di Sanremo al tempo del lockdown. A un mese dal Festival quell’idea di ‘Fai rumore’ si scontrava con l’assordane silenzio di via Matteotti. Nessuno in giro e tanta paura per il futuro.

Ieri il tanto atteso via libera e la gente è tornata in strada. Le vie del centro si sono ripopolate grazie anche alla riapertura di negozi e bar. Tante mascherine, ma l’applicazione delle regole è ancora a macchia di leopardo. Si vedono gruppetti di persone parlare tranquillamente abbassando la mascherina e, all’ora dell’aperitivo, tavolate di amici senza la minima protezione reciproca.

Ma, per il resto, il centro sembra tornare lentamente a un accenno di normalità.