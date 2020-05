Jet privato: noleggio o acquisto?

Volare in jet privato: si tratta senza ombra di dubbio dell’esperienza di viaggio migliore. Tra i tanti velivoli, i jet privati sono i più sicuri, più comodi e più veloci.

Progettati appositamente per raggiungere alte velocità di crociera e per affrontare viaggi anche molto lunghi, i jet privati sono l’emblema del comfort ad alta quota.

A volte si rendono assolutamente necessari, a volte invece rappresentano un optional stravagante e interessante per viaggiare, ma qual è la migliore soluzione per un jet privato?

L’acquisto o il noleggio?

Quali sono i pro e i contro di ciascuna opzione?

Tenendo conto degli ultimi aggiornamenti in tema, ecco per quale motivi scegliere di comprare o di affittare un jet privato.

Comprare un jet privato: quando conviene e quando no?

In generale l’acquisto di un qualsiasi bene è un’opzione che oggigiorno deve essere maggiormente ponderata di quanto non dovesse esserlo in passato.

Il passaggio che porta un bene dall’essere un asset ad essere una liability, infatti, è molto breve. Ecco perché oggi è necessario pensare molto bene prima di procedere alla decisione definitiva.

Ecco tre domande che possono risultare utili a farsi un’idea in merito:

1- Quanti viaggi devo affrontare e con che frequenza?

2- Dove posso parcheggiare il mio jet nei periodi di inattività?

3- Quanta e quale manutenzione necessita il mezzo?

Si tratta di tre domande fondamentali, necessarie a capire se l’acquisto del mezzo è effettivamente conveniente o meno.

Bisogna, infatti, tenere a mente che un jet privato, sebbene sia il miglior mezzo di trasporto possibile, è comunque un velivolo. Come ogni velivolo, dunque, necessita di luoghi ben determinati per procedere al decollo e all’atterraggio e non può essere semplicemente parcheggiato nel garage di casa propria.

La manutenzione, inoltre, non è facile e richiede tecnici specializzati. Questo in realtà è un problema solo in minima parte, in quanto sarà la stessa casa produttrice a fornirvi gli addetti specializzati per la manutenzione.

Cionondimeno questi sono tutti costi che vanno presi in considerazione.

Il tutto viene riassunto dalla prima domanda: quali sono i viaggi e con che frequenza questi devono essere intrapresi?

Solo questa considerazione può dare la risposta definitiva circa la convenienza o meno dell’acquisto diretto. La distanza da percorrere tra un viaggio e l’altro, inoltre, è una discriminante non meno importante: non tutti i jet privati, infatti posseggono la stessa autonomia di volo e, se lo scarto di prezzo per il noleggio può essere meno rilevante, ben altra cosa è il prezzo del velivolo.

Un viaggio di 6.000 km necessiterà di un velivolo con un prezzo, un viaggio di 12.000 km avrà esigenze tecniche molto diverse e prezzi decisamente più elevati.

Noleggio di un jet privato: una soluzione moderna

Non è né una sorpresa né una novità il fatto che le soluzioni del mercato contemporaneo stiano sempre più migrando verso risposte più volatili alla domanda degli utenti.

Piuttosto che procedere all’acquisto diretto, il mercato sta invogliando gli utenti a procedere all’affitto del mezzo. Non diversamente da come il mercato immobiliare si sta evolvendo verso soluzioni di locazione piuttosto che di vendita, infatti, questo approccio permette una circolazione del denaro più rapida e benefica per ambo le parti.

Il bene, in questo modo, non si trasforma in una liability nel momento in cui cessa di essere utile e, d’altro canto, il reale proprietario può continuare a trarne profitto fin quando la condizione di salute lo permette.

Ma bando alle ciance: come e quanto è facile noleggiare un jet privato?

Noleggio di un jet privato: la FastPrivateJet, un esempio moderno

Tra le compagnie che hanno reso di gran lunga più accessibile il noleggio di jet privati vi è la FastPrivateJet.

Non si tratta, ovviamente, dell’unica società che si occupa di fornire questa tipologia di servizi ma nessuna come la Fast Private Jet ha segnato talmente in positivo questo settore.

La Fast Private Jet con sede in Italia e negli U. S. A, ha rivoluzionato il settore permettendo ambo le tipologie di servizio, offrendo sia numerose soluzioni in affitto sia, invece, guidando il cliente attraversi tutti gli step necessari all’acquisto del jet.

In entrambi i casi, infatti, è necessaria una consulenza apposita:

Per il noleggio , infatti, è necessario concordare tutti gli aspetti tecnici e organizzativi richiesti dall’offerta, a partire dalle tempistiche di viaggio, dai punti di arrivo e di partenza, al contatto delle autorità aeroportuali, etc.;

Per l’acquisto , invece, è necessario mediare con l’azienda produttrice per equipaggiare il jet privato esattamente con tutti gli accessori e i comfort richiesti dal cliente;

Trattandosi di un velivolo di lusso, infatti, solo la struttura e il comparto tecnico del velivolo vengono prodotti di default. Tutto il resto, a partire dagli interni fino ad arrivare ai sedili, ai rivestimenti e agli accessori, devono essere concordati tra il rivenditore e l’acquirente.

La perfetta catena organizzativa e comunicativa della FastPrivateJet ha ottimizzato tutti questi passaggi, tant’è vero che sono stati presi a modello anche da tutte le altre società attive nel settore.

Attraverso questi passaggi, qualsiasi sia la soluzione scelta, si garantisce il pieno rispetto delle esigenze del cliente e la consegna (sia per l’acquisto che per il noleggio) esattamente del jet privato richiesto, con gli accessori desiderati.