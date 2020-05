Erba Light: un successo su tutti i mercati

La Cannabis Light, meglio conosciuta col nome di Canapa Sativa o Erba Light, è una pianta che appartiene alla famiglia delle cannabinacee. La sua storia ha origini antichissime. Infatti le prime coltivazioni sembrano attestarsi intorno al 500 a.C.. Dall’est all’ovest le piantagioni venivano sfruttate principalmente per la fabbricazione di tessuti e prodotti erboristici. La pianta, originaria probabilmente dell'Asia centrale, fu poi introdotta nelle coltivazioni africane e successivamente anche in Europa. I suoi filamenti cominciarono ad essere utilizzati per la produzione di vestiti, carta e materiali di vario tipo; mentre i suoi semi erano destinati all'utilizzo alimentare. Nel corso dei secoli – in particolare il Novecento – la sua coltivazione è stata oggetto di infinite discussioni che hanno segnato generazioni e che continuano a creare divisioni. Perlomeno fin quando non è arrivata – ed è stata decisiva in questo senso – la legge 242/2016 che ha regolamentato la coltivazione di questa pianta per la produzione di molteplici prodotti diversi tra loro. L'Erba Light è così chiamata poiché presenta un quantitativo di THC (il principio psicotropo in essa contenuto che condiziona lo stato psico-fisico e le sensazioni di chi ne fa utilizzo) non superiore allo 0,2%.

Legge 242/2016: Gli effetti nella società di oggi e sul mercato.

Dopo la promulgazione della legge, abbiamo assistito a una fioritura sempre più rigogliosa di questo settore. Tanto che Federcanapa ha realizzato, di concerto con Eiha, l’Associazione europea della canapa industriale, un Manifesto della canapa per spiegare che «oltre i preconcetti la canapa può diventare un alleato di una ripresa economica verde». Nello specifico questo Manifesto enfatizza «l’enorme potenziale del settore europeo della canapa nell’accelerare la transizione verso un’economia sostenibile e a zero emissioni, principi in linea con l’European Green Deal recentemente presentato dal Presidente della Commissione». La canapa, come ricorda il Manifesto, è «una delle più antiche colture dell’umanità ed è stata coltivata in gran parte in tutta Europa fin dall’inizio della storia», e oggi può avere un ruolo positivo in più ambiti della green economy.

L’ Erba Light e la green circular economy

Il successo di questo prodotto è stato oggetto di svariate analisi di mercato. Ma se siamo in grado, oggi, di parlare di green circular economy è solo perché questo settore ha fatto numeri da capogiro, sia in termini di crescita che di sostenibilità. C'è da aggiungere, poi, che questo tipo di pianta è in grado di nutrire il suolo in cui viene coltivata. E quindi, proprio per questa sua specifica natura, è ritenuta estremamente versatile. Basti pensare che viene utilizzata non solo nell’ambito dell’industria alimentare, ma anche nella cosmetica. In più, viene sfruttata in tutte le sue componenti, dai semi, ricchi di proteine, fino alle foglie. Proseguendo con i motivi per cui si può parlare di una vera e propria economia, ricordiamo che il volume del giro d’affari è ormai giunto attorno ai 150 milioni di euro. A testimonianza di questo successo, c'è il lavoro quotidiano di numerosi imprenditori che coltivano e vendono Erba Light. La crescita esponenziale delle vendite sulle loro piattaforme ha fatto scuola in questi mesi di lockdown. Infatti il volume degli ordini è aumentato mediamente del 30%.