Diano Marina: dopo oltre due mesi ha riaperto questa mattina il mercato, circa 160 i banchi tornati al lavoro (Foto)

Ha riaperto questa mattina, per la prima volta dopo oltre due mesi, il mercato ambulante di Diano Marina. Gli operatori possono vendere tutte le merci ad esclusione degli abiti usati sui circa 160 banchi che sono stati posizionati e che, finalmente, tornano a fare capolino nell’economia della città degli aranci.

Di prima mattina sono intervenuti, insieme agli agenti della Polizia Municipale, il Comandante Franco Mistretta e l’Assessore Barbara Feltrin. Fino al 31 luglio i mercatali dovranno mantenere la distanza minima tra un banco e l’altro, prevista nella collocazione del mercato, con la chiusura dei relativi corridoi con il nastro e la distanza di almeno un metro. Presenti anche i Volontari della Protezione Civile.

Ovviamente vige al mercato l’obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti stessi ma anche l’obbligo per ogni titolare di concessione di segnare a terra (con gesso non indelebile) davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale due/tre segni indicativi (di un metro) destinati all’attesa degli avventori di essere serviti, distanziati di almeno un metro dai due lati del proprio posteggio.

E’ obbligatorio indossare la mascherina protettiva e i guanti per gli operatori e la mascherina per i clienti. Gli ambulanti poi, dovranno mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani, esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni dell’ordinanza.

Per le attività con maggiore afflusso è obbligatorio mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code e, per ogni operatore, evitare assembramenti in ogni modo nell’area antistante la propria attività commerciale, segnalando all’organo di vigilanza eventuali criticità. I clienti hanno il divieto di toccare qualsiasi tipo di merce esposta che potrà essere manipolata unicamente dagli operatori che dovranno usare i guanti nel maneggio della merce.

Sono stati anche posizionati, nell’area del mercato, i cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.