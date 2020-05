Se ne va un pezzo di storia del calcio a Sanremo e in provincia: è morto all'età di 80 anni Angelo Moroni

E’ morto all’età di 80 anni Angelo Moroni, volto noto negli ambienti sportivi di Sanremo. Moroni era originario di Garlasco, in provincia di Pavia, dove aveva iniziato a giocare a calcio.

Trasferitosi a Sanremo, ha giocato in Serie C e Serie D tra il 61 ed il 64 per poi approdare un anno anche ad Imperia. Ha allenato con amore e professionalità tantissimi giocatori della città di Sanremo, in particolare nella Sanremese.

Aveva fondato anche alcune società insieme al figlio Massimiliano, croupier del Casinò matuziano, tra cui la ‘Sanremo Boys’ e la ‘Virtus Sanremo’. Con Angelo Moroni, che da alcuni anni combatteva con un brutto male, se ne va un altro pezzo di storia del calcio nella città dei fiori.

Moroni lascia altri due figli, Riccardo e Luca. Alla famiglia Moroni le più sentite condoglianze della nostra redazione.