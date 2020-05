Allerta gialla su tutta la Liguria con piogge, rovesci e temporali anche forti a partire da questa sera

Continua la fase instabile sulla Liguria con passaggi perturbati che si alternano a pause caratterizzate, comunque, da variabilità. Nelle prossime ore sulla Liguria torneranno, dunque, piogge, rovesci e temporali anche forti per cui Arpal ha emanato l’allerta meteo gialla per temporali

L’allerta scatterà in tutta la regione alle 20 di oggi, giovedì 14 maggio e si concluderà nelle zone A, D (ponente, entroterra di ponente) alle 8 di domani, venerdì 15 maggio nelle zone B, C, E (centro, levante, entroterra di levante) alle 14 di domani, venerdì 15 maggio.

Dal pomeriggio l’arrivo di una perturbazione da ovest provocherà un nuovo rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse, rovesci e temporali che potranno essere localmente anche forti e che interesseranno dapprima il Ponente per poi estendersi al resto della regione. Le condizioni di instabilità permarranno per tutta la notte mentre, domani mattina, è atteso un primo, graduale miglioramento nelle zone più occidentali della regione. Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni e descritti dall’avviso meteorologico emesso oggi:

Oggi giovedì 14 maggio: l'arrivo di una perturbazione dalle Baleari porta un progressivo aumento dell'instabilità con piogge inizialmente sparse, che diventeranno diffuse a fine giornata. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali con possibili fenomeni forti su tutte le zone, soprattutto nelle ore serali e notturne a partire da Ponente. Venti 40-50 km/h rafficati: nelle ore centrali da Nord-Est sui capi di A, la sera da Sud-Est su C.

Domani venerdì 15 maggio: Piogge diffuse di intensità debole o localmente moderata, associate a rovesci o temporali forti, in lento esaurimento nel pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare il Ponente (zone AD) fino alle prime ore del mattino mentre persisteranno fino alle ore centrali sul centro-Levante (zone BCE). I quantitativi cumulati di pioggia a fine evento risulteranno significativi su ABDE, elevati su C. Venti da Sud, Sud-Ovest 50-60 km/h con raffiche 70-80 km/h su tutte le zone; mare molto mosso o a tratti agitato su A.

Dopodomani sabato 16 maggio: permangono condizioni di instabilità, associate a deboli precipitazioni sparse; la sera le piogge assumeranno carattere diffuso e potranno essere accompagnate da rovesci al più moderati. Venti in rotazione da Nord, localmente forti e rafficati nella notte.