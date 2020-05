Taggia tra le località Bandiera Blu 2020, la soddisfazione del Sindaco Mario Conio

Il Comune di Taggia annuncia con grande orgoglio di aver ottenuto la Bandiera Blu 2020. Ancora una volta Taggia, con le sue bellissime spiagge, ha ottenuto l'ambito riconoscimento assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale). Il vessillo viene attribuito alle località marine che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge.

"E' davvero una grande soddisfazione - dichiara il Sindaco Mario Conio - aver ottenuto questo importante riconoscimento e sapere inoltre che la regione Liguria, si conferma prima Regione d'Italia. Un motivo in più per visitarci in questa stagione certamente difficile, che dovrà permetterci di ripartire".