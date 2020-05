Sanremo guarda al futuro: al Tavolo del Turismo si studia una campagna promozionale per rilanciare la città

Il Tavolo del Turismo riunitosi questo pomeriggio alle 15, sempre in via telematica, ha messo ulteriori basi per un piano di rilancio promozionale della città in uno dei momenti più difficili nella storia recente sul piano turistico ed economico. Le associazioni di categoria riunite insieme all’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, hanno discusso la creazione di una campagna pubblicitaria sia in video che cartacea da diffondere in regioni chiave come Lombardia e Piemonte oltre che in Francia, sempre che le norme future permettano un turismo transfrontaliero.

Il Comune di Sanremo starebbe valutando di appoggiarsi a due differenti agenzie di comunicazione per la creazione dei promo che interesseranno sia la stagione estiva che quella autunno/inverno con massima attenzione per il periodo di Natale e Capodanno.

Al momento è ancora difficile immaginare quali potranno essere gli sviluppi del comparto turistico nei prossimi mesi, l’intenzione dell’amministrazione matuziana è quella di farsi trovare pronti quando (si spera il prima possibile) ci potrà essere una ripartenza dei flussi tra regioni.

Il tavolo del Turismo si riunirà nuovamente mercoledì prossimo.