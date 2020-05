Questa mattina la finale del Premio Scuola Digitale: molti gli istituti del Ponente protagonisti

Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell'apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa. Giunto alla seconda edizione, si svolge online la finale provinciale di Imperia organizzata dall’IIS Ruffini come scuola referente dopo l’annullamento della manifestazione prevista il 26 febbraio a causa della chiusura delle scuole.

Si sono candidate per il primo ciclo: I.C. “Giovanni Boine”, I.C. Riva Ligure - San Lorenzo al Mare, I.C. Sanremo Centro Ponente, I.C. “A.Doria” Vallecrosia, I.C. 2 “Cavour” - scuola primaria di Latte, IC1 “Biancheri” di Ventimiglia, I.C. Bordighera, I.C. “Nazario Sauro” Imperia plesso Castelvecchio e I.C. Arma di Taggia. Per il secondo ciclo: Polo Tecnologico Imperiese, Liceo Scientifico “G.P. Vieusseux”, “Fermi Polo Montale”, IIS “Ruffini”.

Verrà proclamato un vincitore per il primo e uno per il secondo ciclo: ai vincitori mille euro da spendere in attrezzature informative.