Sanremo: spiagge ancora chiuse ma c'è qualcuno che purtroppo non resiste, ai Tre Ponti scattano le multe (Foto)

A Sanremo spiagge chiuse ma ci sono alcuni che continuano a non rispettare le norme. Forse da lunedì si potrà andare al mare (con una serie di linee guida) ma, di fatto, oggi è vietato. Eppure, come si vede dalle foto, qualcuno non sa resistere e su una delle spiagge dei Tre Ponti è stato ‘pizzicato’ dalla Guardia di Finanza.

Alcuni stavano prendendo il sole, altri giocavano con i racchettoni ed altri ancora facevano il bagno. Una situazione che, ad onor del vero, non si era ancora registrata negli ultimi giorni, se non in sporadicissimi casi. Ora ci si domanda, ovviamente, cosa accadrà quando le spiagge riapriranno? Come si farà a far rispettare le normative che annunciano 5 metri di distanza tra gli ombrelloni e 2,5 tra le sdraio?

Difficile a dirsi visto che in molti non hanno ben compreso la situazione sanitaria in atto ed anche perché non sempre le forze dell’ordine potranno intervenire ad ogni ora del giorno. Rimane sempre l’auto controllo di tutti noi che, come vediamo dalle foto è presente in alcune persone sulla passeggiata. Nonostante la bella giornata, infatti, in molti hanno preferito godersi il sole fuori dalle spiagge dove è vietato andare, rispettando le normative.