Sanremo, dimissioni di Gandolfi: Fratelli d'Italia fa quadrato. "Rinnovato il pieno appoggio a Iacobucci, il rancore personale stia al di fuori dalla politica"

I dirigenti di Fratelli d'Italia, appresa la notizia delle dimissioni dal partito e dagli incarichi sia a livello comunale che provinciale del consigliere di Sanremo Michele Gandolfi, confermano il pieno appoggio al coordinatore Massimiliano Iacobucci vittima di attacchi personali che nulla hanno a che fare con la politica .“I partiti sono composti da persone che possono anche non essere amiche e non andare d'accordo – commenta l'assessore regionale Gianni Berrino- ma l'interesse degli italiani, a cui il nostro partito fa riferimento, deve venire prima di qualsiasi antipatia o simpatia personale. Voglio sottolineare ancora una volta che il nostro coordinatore Massimiliano Iacobucci nella sua storia in Fratelli d'Italia ha sempre anteposto gli interessi di partito ai propri dando prova sempre di trasparenza e lealtà, valori che sono stati soprattutto recepiti degli elettori visto che in questi anni Fratelli d'Italia in Liguria ha registrato una forte crescita”.

Paolo Strescino responsabile regionale degli Enti Locali ha invece, dichiarato che “rimango stupito dal tono e dalle espressioni utilizzate dall’ex coordinatore cittadino di Sanremo. Sono certo che la crescita del partito non si possa soffermare su perdite che ritengo fisiologiche in un momento in cui il tasso qualitativo di Fratelli d’Italia si sta quotidianamente alzando. Esprimo all’amico Chicco la mia vicinanza conoscendo il suo operato da anni. Colgo anche l’occasione per rimarcare quanto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Sanremo sta quotidianamente svolgendo in termini di proposte e soluzioni nei confronti dei nostri concittadini anche con il contributo della brava consigliera Cozza e del capogruppo Lombardi ”. Francesco Mauro portavoce Ventimiglia ha espresso "piena solidarietà al coordinatore regionale Iacobucci persona onesta e con forti valori e respingo a nome del circolo di Ventimiglia le insinuazioni fatte sugli organi di stampa dall’ex portavoce Gandolfi. Ritengo che la questione della Federica Cozza alla Fondazione E. Chiappori di Ventimiglia è assolutamente estranea a logiche politiche e riguarda la sfera privata e professionale di Federica alla quale va tutta la nostra solidarietà per le ingiuste accuse" .

Luca Lombardi, capogruppo FdI Sanremo ,stempera i toni dicendo che "come nelle migliori famiglie, anche nei partiti quando si cresce in termini numerici , aumenta anche la possibilità di incomprensioni spesso di natura personale; anche Fratelli d'Italia non ne è immune. Il nostro Gruppo in grande crescita in tutto il territorio nazionale ha incluso anche a livello locale un nuovo consigliere comunale Federica Cozza che ha aumentato le file del gruppo consigliare di Sanremo e che sta apportando un fattivo contributo amministrativo."

Fabrizio Cravero, portavoce provinciale FdI ha commentato che "spiace leggere queste parole che fanno trasparire dissapori personali che mal si conciliano con la finalità di un partito, in particolare Fratelli d'Italia, che è quella di rispondere alla necessità ed esigenze dei cittadini al fine di risolvere problemi e proporre soluzioni. I risultati elettorali a livello regionale evidenziano il lavoro, serrato e costruttivo, del nostro coordinatore Massimiliano Iacobucci che si dedica con le capacità che tutti gli riconoscono a far crescere il partito su tutto il territorio ligure. Per la provincia di Imperia questo dovrà essere necessariamente un punto di ripartenza, visto il particolare momento, per le sfide che ci attendono; punto che non può prescindere dall'accogliere chi condivide idee e programmi del nostro partito come il nostro nuovo consigliere comunale di Sanremo Federica Cozza”. Enrico Amalberti, portavoce di Vallecrosia, ha espresso "il massimo supporto a Massimiliano Iacobucci che in qualità di coordinatore regionale ha sempre aperto al dialogo e al supporto per far crescere il partito in Liguria e a Federica Cozza per le sue qualità professionali che conosco e apprezzo ingiustamente messe in discussione dalle dimissioni dell’ex portavoce di Sanremo .

Alessandro Panetta, portavoce di Bordighera, ha affermato di "conoscere poco Gandolfi, ma sono certo che le sue critiche siano mosse più da odio personale che da legittime rivendicazioni politiche, faccio politica con Chicco Iacobucci da decenni e oltre ad una inscalfibile amicizia ne condivido l’impegno, le capacità e la sua storica onestà riconosciuta da tutti, lo stesso valga per la consigliera Federica Cozza ottimo consigliere comunale e sensibile professionista del settore sociale . Forza Chicco insieme avremo grandi soddisfazioni. Infine Massimiliano Iacobucci ha ringraziato "tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia per la solidarietà espressa a me e Federica Cozza per l’immotivato e grave attacco personale subito e che lede fortemente l’onorabilità di chi lo ha ricevuto , ma questo è un fatto personale che affronterò in altra sede. Per quanto alle dimissioni del Gandolfi ovviamente ne sono dispiaciuto ma come detto dai colleghi dirigenti di FdI probabilmente non era più in linea con il percorso di crescita ed impegno che Fratelli d’Italia sta facendo e si è voluto congedare ,rispetto la sua decisione. A breve daremo a Sanremo un nuovo portavoce che- ha concluso- saprà far prevalere la politica sulle simpatie personali e soprattutto saprà valorizzare le risorse anche nuove come Federica e tanti altri che al partito hanno portato un grande valore aggiunto di consenso e di competenza per cui tutti gli siamo sinceramente grati"