Creare campagne Facebook Ads per promuovere il tuo e-commerce

Se hai cominciato da poco a gestire un e-commerce, è probabile che tu stia trovando problemi nell'aumentare il traffico organico verso il tuo negozio online. Ogni mattina ti svegli e sei assalito dalle solite domande: come incrementare le conversioni? In che modo aumentare il traffico rilevante? Come fidelizzare gli acquirenti ed aumentare i loro acquisti nel tempo? E magari sei anche uno di quegli imprenditori che pensa: non ho alcuna intenzione di ricorrere alla pubblicità a pagamento; la chiave del mio successo sarà il traffico organico! Il traffico organico è senza dubbio utile. Tuttavia, lavorare bene, condividere contenuti interessanti e in grado di restituire valore e padroneggiare tutte le tecniche SEO più efficaci, potrebbe non bastare. I social network sono molto importanti per accrescere il proprio bacino d'utenza in tempi ragionevoli e non includere la pubblicità sui social nelle proprie strategie di marketing potrebbe rivelarsi un errore molto grave. Basti pensare che Facebook conta oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese, di cui 30 milioni soltanto in Italia. Sei ancora convinto che Facebook sia uno strumento di cui poter fare a meno? Probabilmente no! Vuoi sapere come implementare le Facebook Ads per promuovere il tuo ecommerce ? Scopriamolo insieme!

Usare Facebook Ads per raccontare la storia del brand

Prima che una piattaforma pubblicitaria, Facebook è un social network, ideato e realizzato per connettere tra loro persone, aziende, brand, attività commerciali e intere comunità. Di conseguenza, non è possibile pensare a Facebook come un canale per pubblicizzare prodotti ed invogliare i clienti ad acquistare. Al contrario, può rivelarsi utile per connettersi con le persone, ma soprattutto per costruirvi relazioni durature basate sulla fiducia. È fondamentale saper trasmettere determinati valori, generare interesse intorno alla propria storia, aumentare l'engagement. Tutto il resto (gli acquisiti e le conversioni) saranno una conseguenza di quanto detto. Per ottenere successo su Facebook è fondamentale curare lo storytelling. In che modo? Attraverso articoli, slogan e video ad hoc. L'importante è che siano emozionali e in grado di toccare le corde giuste. I link inglobati all'interno di un post sponsorizzato di questo genere vengono cliccati circa il 72% delle volte!

Trovare nuovi clienti con la Lookalike Audience

Questa funzione consente di trovare nuovi acquirenti in base alle caratteristiche dei clienti già acquisiti in passato. In altre parole, la Lookalike Audience ti consente di mostrare i tuoi annunci a tutti gli utenti che hanno interessi, caratteristiche e comportamenti simili agli altri acquirenti, in modo da poter incrementare le vendite . Come è facile immaginare, si tratta di una delle funzionalità più interessanti di Facebook Ads, attraverso cui è possibile raggiungere le seguenti categorie di persone:

utenti simili ai fan della tua pagina Facebook

utenti simili ai visitatori del tuo sito

utenti simili ai vecchi acquirenti

utenti simili agli iscritti alla tua newsletter

Utilizzare le Dynamic Product Ads

Di cosa si tratta? Le Dynamic Product Ads sono le inserzioni dinamiche . Queste costituiscono una preziosa chance per convertire i semplici visitatori in clienti, mostrando loro annunci realizzati in base alle categorie di prodotti che hanno visualizzato all'interno del tuo shop. È capitato a chiunque di incontrare annunci nella propria home di Facebook relativi ad articoli simili a quelli visualizzati su Amazon, eBay o Wish. Per sfruttare a proprio favore le Dynamic Product Ads, basta scegliere un template, inserire le immagini desiderate, il nome dell'articolo e qualsiasi altra informazione ritenuta importante. A tale riguardo, può essere utile creare gruppi di annunci con un target differenziato in base al comportamento dei vari utenti (visitatori che hanno visualizzato il prodotto, che hanno aggiunto il prodotto al carrello e così via). Facebook si occuperà di tutto il resto e tu vedrai magicamente aumentare il traffico in entrata verso il tuo e-commerce!

Creare campagne di remarketing

Il tasso di conversione medio degli e-commerce si assesta intorno ad un esiguo 2%. Cosa vuol dire? È molto semplice: che il restante 98% dei visitatori non acquista nulla. E di quel 98%, la maggior parte non tornerà mai più sul tuo shop. Eppure, quella singola visita probabilmente l'hai pagata (SEO, pubblicità, newsletter, etc). Per fortuna, esistono le campagne di remarketing, che secondo le statistiche sono in grado di aumentare il tasso di conversione fino al 150%! Come funzionano? Mostrando ai clienti i prodotti che generano maggiori vendite tra quelli che hanno visualizzato in passato.

Creare multi-product Ads

Gli annunci multi prodotto consentono di mostrare più prodotti all'interno di un unico annuncio. I vantaggi offerti da questi avvisi sponsorizzati? Eccoli indicati di seguito:

promuovono intere categorie di prodotti, mostrando soltanto quelli di punta

permettono di offrire agli acquirenti più opzioni tra cui scegliere

mostrano le differenti caratteristiche di prodotti simili