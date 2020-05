Attualità |

A '2 ciapetti con Federico' i consigli della dietista Alice Viani su come ribilanciare l'alimentazione dopo l'inattività e qualche ricetta di troppo

In quarantena siamo diventati tutti cuochi, ora è tempo di ribilanciare l'alimentazione con ricette sempre buone ma anche più sane. La dietista Alice Viani ospite a ‘2 ciapetti con Federico’.

Alice Viani

"Con la quarantena per l'emergenza Coronavirus siamo stati catapultati in una dimensione totalmente differente che ci ha costretto a modificare lo stile di vita. Questo è avvenuto in tanti campi, dal movimento al lavoro, e naturalmente anche nell'alimentazione". A parlare è la dietista Alive Viani ospite di '2 ciapetti con Federico'. Molte persone, per colmare il tempo ma anche per concedersi una 'coccola' in un momento difficile, si sono trasformate in chef preparando molti piatti, come anche testimoniato dagli acquisti di farine e lieviti registrato nei negozi e nei supermercati. "Ora dobbiamo ribilanciare la nostra alimentazione, pur mantenendo la fantasia ai fornelli e lo sprint da cuoco che è uscito in ognuno di noi - prosegue Alice Viani - Bisogna modificare le ricette per realizzare piatti meno elaborati in termini di condimenti e grassi cattivi, andando quindi a favore di ricette sempre buone ma anche sane". Durante l'intervista si è poi parlato dell'alimentazione degli sportivi e di quali prodotti privilegiare con l'arrivo del caldo e della stagione estiva. Guarda il video con i consigli della dietista: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

