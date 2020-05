Se avete voglia di sushi, dai primi di maggio il Ristorante T-Suki di Sanremo inizia il suo servizio di consegna a domicilio

Per non farvi rinunciare ai fantastici sapori tipici dell'oriente, il Ristorante T-Suki di Sanremo ha pensato a voi ed ha organizzato un servizio di delivery dei suoi piatti migliori. Potrete gustare il loro ottimo sushi ritirandolo di persona oppure usufruendo del comodo servizio di consegna direttamente a casa!

Ma come funziona? Vi basterà scrivere a questo numero +39 3518088620, per ricevere il menù in formato PDF su whatsapp. Qui potrete elencare i piatti che desiderate ed anche in che quantità, aspettando comodamente a casa vostra.

L’orario di consegna va dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 22.00.

L'ordinazione va effettuata almeno un'ora prima in modo tale da poter consentire di preparare al meglio il vostro sushi preferito!

Il servizio di consegna viene effettuato anche nelle zone limitrofe con un sovraprezzo di soli 2 euro entro i 3 km e di 5 euro entro i 5 km.

ORDINE MINIMO 30 EURO

Se venite a ritirare di persona c’è IL 20% DI SCONTO!

Per ogni ulteriore informazione potrete contattare lo staff del ristorante al 3518088620.